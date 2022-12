So handeln Trader und Anleger Soft Commodities

Soft Commodities, also Naturprodukte wie Weizen, Kakao oder Palmöl können nicht nur verzehrt, sondern auch an den globalen Finanzmärkten gehandelt werden. Dabei müssen sich Trader der Unterschiede, die Soft Commodity-Trading vom klassischen Aktien-Trading abheben, berücksichtigen. Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.