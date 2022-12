Das Börsenjahr 2022 war für viele europäische Unternehmen und Anleger ein Jahr zum Vergessen. Belastungsfaktoren wie die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die ausufernde Inflation und die Energiekrise in Europa haben das Jahr geprägt. Vor allem die hohe Inflation hat für einen Richtungswechsel an den Finanzmärkten gesorgt. Die Notenbanken waren schließlich gezwungen, einen monetären Klimawandel einzuleiten, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...