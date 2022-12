Erfurt (ots) -Sarah und Ben blicken ins kommende Jahr und zeigen, was 2023 Trend sein wird. Außerdem ist Ben bei der Filmpremiere von "Die drei ??? - Erbe des Drachen" und lädt Thorin und Jamila von "Schloss Einstein" (MDR/KiKA) zum Zocken ein. Sarah trifft Schauspielerin Romy Lou Janinhoff zum Schauspieltraining. Das Trend-, Star- und Lifestyle-Reportage-Format "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA sowie jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player zu sehen.Sarah und Ben machen den Jahrescheck 2023 am 2. Januar um 20:00 Uhr2022 war ein Jahr zum Abhaken - aber 2023 wird richtig gut! Sarah und Ben schauen aufs neue Jahr und zeigen euch, worauf ihr euch freuen könnt. Langersehnte Kinofilme, Weltstars auf Tour in Deutschland, Games-Kracher und angesagte Modetrends. Dazu wollen die beiden wissen, was die Vorsätze des Publikums und der Promis für 2023 sind.Ben zockt mit den Stars von Schloss Einstein am 9. und 10. Januar um 20:00 UhrBen hat die "Schloss Einstein"-Stars Thorin und Jamila zum Spieletest eingeladen. Aufgetischt hat Ben ein prämiertes Strategie-Spiel und zwei Party-Kartenspiele. Außerdem werden Konsolenspiele getestet, darunter auch Nominierte für den TOMMI, den deutschen Kindersoftware-Preis und Games für Sportbegeisterte. Können die Spiele punkten?Weinen auf Kommando mit Schauspielerin Romy Lou Janinhoff am 12. Januar um 20:00 UhrHeute wird geheult! Zusammen mit Schauspielerin Romy Lou Janinhoff versucht Sarah mit witzigen Tricks auf Kommando zu weinen. Romy erzählt außerdem von ihrem neusten Kinofilm aus der Initiative "Der besondere Kinderfilm. Bei "Mission - Ulja Funk", rast sie mit einem echten Auto durch die Straßen , obwohl sie noch keinen Führerschein hat. Mit den richtigen Tricks wird bei der Filmproduktion einiges möglich.Filmpremiere: Ben trifft "Die drei ???" am 26. Januar um 20:00 UhrEnde Januar kommt mit "Die drei ??? - Erbe des Drachen" ein neues Abenteuer des legendären Detektiv-Trios ins Kino. Julius Weckauf, Nevio Wendt und Levi Bandl spielen Justus, Peter und Bob. Ben ist bei der Filmpremiere in München dabei und trifft die Darsteller backstage sowie auf dem roten Teppich."KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Lifestyle-Reportage-Format, Montag bis Donnerstag und Samstag um 20:00 Uhr bei KiKA und jederzeit auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5404673