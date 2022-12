Neckarsulm (ots) -In der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test konnte Kaufland punkten - und das gleich in mehreren Produktkategorien. Sowohl die tiefgekühlte 6-Kräuter-Mischung der Kaufland-Eigenmarke K-Bio, als auch die Flüssigseife Bio-Eukalyptus und Bio-Bergamotte von bevola naturals und der ölfreie Augen-Make-up-Entferner von bevola wurden mit der Bestnote "sehr gut" ausgezeichnet. Über das Urteil "gut" dürfen sich mit der Flüssigseife Avocado und dem Schaumfestiger Ultra-Power Stark ebenfalls zwei Eigenmarkenprodukte von bevola freuen.Bei den Flüssigseifen nahmen die Öko-Tester insgesamt 48 Produkte unter die Lupe, davon 12 aus dem Bereich Naturkosmetik. Das Ergebnis: Die bevola naturals Flüssigseife Bio-Eukalyptus und Bio-Bergamotte sowie die bevola Flüssigseife Avocado konnten insbesondere bei den Inhaltsstoffen überzeugen und erhielten hierfür die Noten "sehr gut" bzw. "gut". Die Formulierungen beider Seifen stehen für eine sanfte Pflege der Haut.Für die Rezeptur der Flüssigseife von bevola naturals werden Eucalyptusextrakt und Bergamottendestillat aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet. Als NATRUE zertifiziertes Naturkosmetikprodukt enthält die Rezeptur der Flüssigseife von bevola naturals weder rein synthetische Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe noch Mikroplastik. Mehr Informationen zur NATRUE-Zertifizierung unter natrue.org/de.Ebenfalls gut für die Haut: Der ölfreie Augen-Make-up-Entferner von bevola. Für seine Inhaltsstoffe erhielt das Kaufland-Eigenmarkenprodukt im Test mit 24 weiteren Produkten das Top-Ergebnis "sehr gut". Der Make-up-Entferner befreit die Augenpartie gründlich von wasserlöslichem Make-up und beruhigt die Haut mit Panthenol. Die Augenverträglichkeit wurde im augenärztlichen Test geprüft und bestätigt. Das Produkt ist auch für Kontaktlinsenträgerinnen geeignet.Mit dem Schaumfestiger untersuchte Öko-Test in der aktuellen Ausgabe ein weiteres Kosmetikprodukt von Kaufland. Auch hier wurde die Qualität der Inhaltsstoffe mit 33 anderen Produkten verglichen und von den Testern mit "gut" bewertet. Der Schaumfestiger Ultra Power der Kaufland-Eigenmarke bevola gibt dem Haar 48 Stunden Halt und das, ohne die Haare zu verkleben oder Rückstände zu hinterlassen.Neben einer Reihe von Kosmetikprodukten auch im Fokus: Die Tiefkühlkräuter. Insgesamt bewerteten die Tester 17 verschiedene Tiefkühlkräutermischungen. Für Kaufland mit Erfolg, denn die 6-Kräutermischung der Eigenmarke K-Bio wurde für die einwandfreien Inhaltsstoffe mit der Bestnote "sehr gut" ausgezeichnet. Die Kaufland-Mischung enthält Petersilie, Kresse, Schnittlauch, Sauerampfer, Basilikum und Dill jeweils aus kontrolliert biologischem Anbau und eignet sich ideal zum Verfeinern von Speisen jeglicher Art.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5404722