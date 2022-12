Treffen von mehr als 57 internationalen Delegationen

Unter der Schirmherrschaft von S.K.H. Prinz Khaled Al-Faisal, Berater des Hüters der beiden Heiligen Stätten und Gouverneur der Region Mekka, wird das Ministerium für Haddsch und Umrah vom 9. bis 12. Januar 2023 die Konferenz und Ausstellung "Haji Expo 2023" organisieren.

Das viertägige Event ist Teil der laufenden Initiativen des Ministeriums, ein innovatives Ökosystem von Dienstleistungen und Lösungen aufzubauen, um den Pilgern, die die beiden Heiligen Moscheen aufsuchen, einen besseren Service anzubieten und zugleich ihr religiöses und kulturelles Erlebnis zu verbessern. Das Ziel besteht darin, ein integriertes und nachhaltiges Ökosystem zu errichten, das die Erfahrungen der Pilger bereichert, kommende Trends vorhersieht und Möglichkeiten für weitere Kooperationen, Vereinbarungen sowie regionale und internationale Initiativen schafft.

Der Minister für Haddsch und Umrah, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, erklärt: "Die Konferenz bietet Unternehmern, Innovatoren und Forschern aus weltweit mehr als 200 Organisationen die Möglichkeit, sich über erfolgreiche Ansätze auszutauschen sowie nachhaltige und hochwertige Lösungen zu entwickeln, die den Wünschen und Bedürfnissen der Pilger gerecht werden. Dies zeigt die unablässige Unterstützung, die der Hüter der beiden heiligen Stätten und der Kronprinz dem Haddsch- und Umrah-Sektor im Einklang mit der "Saudi Vision 2030" widmen."

Mit Delegationen aus über 56 Ländern werden während der "Expo Hajj" voraussichtlich 400 Vereinbarungen und Partnerschaften unterzeichnet. Auf dem Programm stehen 10 Redebeiträge, 13 Podiumsdiskussionen und "Hajj Talks" sowie 36 Workshops und damit verbundene Events und Aktivitäten, darunter auch die islamische Ausstellung und der "Hajj Hackathon".

Die Auflage der Konferenz im Jahr 2021 stellte mit über 45.000 Teilnehmern und 115 Geschäftsvereinbarungen einen neuen Rekord auf. Die zweite Auflage bietet ein breites Spektrum an wissenschaftlichen Sitzungen, Workshops und Schulungsprogrammen, an denen mehrere Minister für islamische Angelegenheiten, Stiftungen und Haddsch-Botschafter und -Konsuln sowie Haddsch- und Umrah-Anbieter aus allen Teilen der Welt teilnehmen.

