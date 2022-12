Die Tesla-Aktie hat ihre Talfahrt gestoppt. Nach sieben Verlusttagen in Folge schloss das Papier am Mittwoch mit einem Plus von rund drei Prozent.In den letzten Tagen warfen Anleger ihre Tesla-Aktien wie faules Obst auf den Markt. Belastend wirkten Aussagen des Elektroauto-Pioniers, die Produktion am wichtigen chinesischen Standort in Shanghai im Januar zeitweise stoppen zu wollen.

