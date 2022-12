© Foto: Jae C. Hong - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Es war ein turbulentes Jahr für börsennotierte E-Autohersteller. Die beiden Anleger-Favoriten Tesla und Rivian waren da keine Ausnahme. Doch wie wird das kommende Jahr für beide Aktien aussehen?

Die Tesla-Aktie ist in diesem Jahr um etwa 72 Prozent gefallen - und allein im Dezember schlägt ein Verlust von etwa 42 Prozent zu Buche. Tesla-Aussichten wurden durch das Chaos bei Twitter getrübt. Elon Musk - CEO beider Unternehmen - hat einen Teil der Ressourcen des Autoherstellers auf den Kurznachrichtendienst umgelenkt.

Rivian hatte seinerseits mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen. Diese führten zu Beginn des Jahres dazu, dass das Unternehmen seine Prognosen um die Hälfte kappte. Kürzlich bekräftigte das Unternehmen das Produktionsziel von 25.000 Fahrzeugen im Jahr 2022. Doch im dritten Quartal wurden lediglich 14.317 Fahrzeuge hergestellt. Rivian-Aktien sind in diesem Jahr um etwa 82 Prozent gefallen.

Einem aktuellen Bericht von Evercore zufolge hat der Elekroautobauer Tesla mit einem Marktanteil von mehr als 70 Prozent in den USA noch keine ernsthafte Konkurrenz. Irgendwann jedoch "droht eine Reihe neuer, preisgünstiger und attraktiver Marktteilnehmer den Marktanteil unter die 50 Prozent-Schwelle zu drücken", so die Analysten von Evercore.

Und weiter: "Tesla wird den US-Marktanteil bis 2025 oder 2026 weiterhin dominieren." Die Analysten geben Tesla ein Kursziel von 350 US-Dollar für 2023, was einem Aufwärtspotenzial von 220 Prozent entspricht.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Tesla von 295 auf 190 US-Dollar gesenkt, die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Die Ankündigung des Elektroauto-Herstellers, die Produktion am wichtigen Standort Shanghai ab dem 20. Januar für rund zwei Wochen anzuhalten, werfe Fragen auf, so Analyst Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Volkert rechnet ab dem zweiten Halbjahr 2023 wieder mit einer ansteigenden Absatzdynamik, unterstützt durch erste Auslieferungen des Cybertrucks.

Am Mittwoch bestätigte auch der Baird-Analyst Ben Kallo sein Outperform-Rating für die Tesla-Aktie mit einem Kursziel von 252 US-Dollar. Tesla sei demnach nach wie vor eine "Top Idea" für 2023.

Der Analystenkonsens liegt bei 248,38 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 120 Prozent gegenüber dem aktuellen Tesla-Aktienkurs.

Rivian

Die Evercore-Analysten geben dem Tesla-Rivalen Rivian ein Kursziel von 35 US-Dollar für 2023. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 97 Prozent.

"Was hält uns von einem optimistischeren Ausblick für Rivian ab? Trotz der Aussage des Managements, dass das Unternehmen über Barmittel verfügt, um die Einführung der R2-Plattform zu finanzieren, sehen wir, dass Rivian bis zum Jahr 2026 rund vier bis sechs Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln benötigt, während es von 2023 bis 2026 rund sieben bis neun Milliarden US-.Dollar verbrennt", so Evercore.

Auch die Investmentbank Baird bewertet die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wurde von 51 auf 44 US-Dollar gesenkt.

Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 45,37 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 156 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

