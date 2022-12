Mainz (ots) -Freitag, 6. Januar 2023, 12.00 UhrDie Journalistin Natalie Dedreux und der Schüler Leo Weckmann nutzen Social Media für ihre Anliegen: Sie engagiert sich für Inklusion von Menschen mit Trisomie 21, er klärt über das Tourette-Syndrom auf. Die Dokumentation "Einfach Mensch: Das ist mein Leben!" von Simone Ockelmann und Heike Ebling, am Freitag, 6. Januar 2023, um 12.00 Uhr in 3sat in Erstausstrahlung, stellt den Alltag der beiden vor."Ich will Gemüse!" - und plötzlich fliegen bei Leo Weckmann Karotten durch die Wohnung. Verantwortlich dafür ist das Tourette-Syndrom, eine angeborene Krankheit seines Nervensystems. Egal ob Gespräche mit Freunden oder einen Ausflug - alles triggert ihn. Flughäfen, Festivals und Bahnhöfe sind Orte, an denen Leo Weckmann immer wieder für Aufsehen sorgt. Denn manche seiner Schimpfwörter sorgen für Unmut bei anderen. In der Schule und auch in seinem Privatleben haben sich die meisten Menschen an seine Tics gewöhnt. Sein Hobby ist Aufklärungsarbeit über Tourette auf Social Media. Leos größter Wunsch: Ein ganz normales Leben führen und nach dem Abitur eine Ausbildung zum Rettungssanitäter machen.Die Journalistin und Aktivistin Natalie Dedreux hat eine Message: "Das Down-Syndrom ist cool!". Unabhängigkeit und berufliche Entwicklungschancen für Menschen mit Down-Syndrom sind ihr wichtig. Sie geht auf Demos, hält Vorträge, organisiert Petitionen und erreicht mehr als 12.000 Menschen auf Instagram. Beim Forschungsinstitut "Touchdown 21" erarbeitet Dedreux zusammen mit anderen eine umfassende Wissenssammlung zu dem Thema.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einfachmenschDie Dokumentation als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/6OUw/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5404922