Robert Kiyosaki, der Autor des Buches "Rich Dad Poor Dad" hat am Dienstag via Twitter seine Meinung zu den Edelmetallpreisen geteilt. Er geht nicht nur von steigenden Kursen bei Gold und Silber aus, sondern auch im Bitcoin. Für den Aktienmarkt sieht er allerdings schwarz und prophezeit den nächsten Crash."Gold über 1.800 Dollar. Silber über 24 Dollar. Die Inflation zieht an. Die Zinssätze steigen. Der Aktienmarkt wird crashen und im Gegenzug Gold und Silber in die Höhe schießen. Es könnte die letzte ...

