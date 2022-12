© Foto: Julia Nikhinson - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Nach einem Jahr mit zweistelligen Inflationsraten in vielen Ländern prognostiziert die UBS nun eine "starke" Disinflation für 2023. Welche Aktien dabei eine Rolle spielen könnten!

Laut der Schweizer Investmentbank UBS wird das Wort "Disinflation" im Jahr 2023 das "Wort des Jahres" in der Finanzwelt sein. Disinflation ist die Bezeichnung einer Situation, in der die Inflationsraten im Zeitverlauf zwar sinken, aber immer noch über null liegen.

UBS geht in seinem Global Economics & Markets Outlook für 2023 davon aus, dass das schwache wirtschaftliche Wachstum zusammen mit "mechanischen" Indikatoren, wie nachlassenden Engpässen in der Lieferkette und wachsenden Warenlagern, die Inflationsrate in der ersten Hälfte des Jahres 2023 senken werde.

"Die Disinflation ist bereits im Gange", zitiert CNBC den UBS-Analysten Jason Draho. "Dass es eine Disinflation geben wird, ist zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich umstritten, die Debatte dreht sich darum, wie viel Disinflation es tatsächlich geben wird."

Die Bank hat in der Folge nach Titeln gesucht, von denen sie eine positive Entwicklung in einem disinflationären Umfeld erwartet. So setzt die UBS auf eine Übergewichtung von Gesundheits-, Kommunikations- und Informationstechnologietiteln und eine Untergewichtung von Energie-, Industrie- und Finanztiteln.

Folgende Aktien könnten demnach von einer Disinflation profitieren:

Genus Hikma Pharmaceuticals Ambu Colruyt Yihai International New Oriental MarketAxess Clorox

Allerdings: "Die negativen Folgen einer falschen Disinflationsprognose sind groß", warnen die UBS-Strategen. Der "Sweet Spot" sei für die Märkte historisch gesehen dann erreicht, wenn die Kerninflation eine Jahresrate von 1,8 Prozent erreiche - ein Niveau, das die Bank 2024 erwartet.

"Wenn wir uns irren, würde die notwendige Bewertungsanpassung für den S&P 500 bei 2.550 Punkten liegen." Und weiter: "Es gibt dann nur wenige Plätze zum Verstecken. US-Dollar-Anlagen, insbesondere der US-Value-Handel, dürften aber am schlechtesten abschneiden."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion