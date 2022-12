DJ PTA-Adhoc: Kontron AG: Verkauf an VINCI Energies S.A. abgeschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Linz (pta/29.12.2022/16:20) - Kontron AG: Verkauf an VINCI Energies S.A. abgeschlossen

Linz, 29.12.2022: Die Kontron AG (www.kontron.com ( https://kontron.com/ ), ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) gibt bekannt, dass heute der Verkauf Ihres IT Services Geschäfts in Tschechien, Slowakei, Polen, Kroatien, Serbien, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Deutschland und der Schweiz an die VINCI Energies S.A. abgeschlossen wurde. Der geplante Verkauf des moldawischen Geschäfts wurde momentan aus prozesstechnischen Gründen noch nicht durchgeführt. Der Verkaufserlös wurde mit voraussichtlich 392,3 Mio. EUR errechnet, wovon EUR 255 Mio. bereits im Jahr 2022 zufließen werden.

Mit dem Verkauf folgt Kontron der Fokussierungs- und Wachstumsstrategie im Technologiebereich rund um das Internet der Dinge (IoT).

Die Verkaufsverträge mit der VINCI Energies S.A., welche über ihre Marke Axians eine weltweit operierende Unternehmensgruppe für Informations- und Kommunikationstechnik ist, und zum börsennotierten französischen Konzern VINCI gehört, waren am 10. August 2022 unterzeichnet worden. Nach Vorlage der kartellrechtlichen Genehmigungen sowie der organisatorischen Abwicklung, erfolgt der rechtliche Übertrag der betroffenen Gesellschaften an die Käuferin per 29.12.2022.

Über Kontron

Der Technologiekonzern Kontron AG (www.kontron.com ( https://kontron.com/ ), ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist mit mehr als 4.200 Mitarbeitern und Niederlassungen in 21 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® der Deutschen Börse notierte Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von smarten Lösungen für eine Vielzahl von Branchen. Mit einer bekannten Marke und eigenen Technologien in den Bereichen Smart Factory, Bahnkommunikationssysteme, Kommunikationslösungen und Smart Energy ist Kontron der vertrauenswürdige Partner, der Unternehmen bei der digitalen Transformation in verschiedenen Branchen unterstützt, um ihre Zukunftsziele zu erreichen.

(Ende)

Aussender: Kontron AG Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Nicole Nagy, Investor Relations Tel.: +43 (1) 801911196 E-Mail: nicole.nagy@kontron.com Website: www.kontron.com

ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2022 10:20 ET (15:20 GMT)