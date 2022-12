Die Kontron AG hat heute den Verkauf des IT Services Geschäfts in Tschechien, Slowakei, Polen, Kroatien, Serbien, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Deutschland und der Schweiz an die VINCI Energies S.A. abgeschlossen. Der geplante Verkauf des moldawischen Geschäfts wurde momentan aus prozesstechnischen Gründen noch nicht durchgeführt. Der Verkaufserlös wurde mit voraussichtlich 392,3 Mio. Euro errechnet, wovon 255 Mio. Euro bereits im Jahr 2022 zufließen werden. Mit dem Verkauf folgt Kontron den Angaben zufolge der Fokussierungs- und Wachstumsstrategie im Technologiebereich rund um das Internet der Dinge (IoT). Die Verkaufsverträge mit der VINCI Energies S.A., welche über ihre Marke Axians eine weltweit operierende Unternehmensgruppe ...

