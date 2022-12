DJ Aktien Schweiz schließen mit Gelegenheitskäufen etwas fester

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat den vorletzten Handelstag des Jahres mit Gewinnen beendet. Wie an den vergangenen Tagen verlief der Handel in ruhigen Bahnen bei geringen Umsätzen. Viele Teilnehmer blicken bereits ins kommende Jahr, nachdem 2022 eine Enttäuschung für Aktienanleger war. Einige Börsianer nutzten indes die gesunkenen Kurse zum Kauf.

Die Lockerung der Corona-Maßnahmen in China werden prinzipiell positiv gesehen, doch geht auch die Sorge vor einer neuen globalen Infektionswelle um. So haben einige Länder damit begonnen oder angekündigt, die Einreise von Menschen aus China an Bedingungen wie negative Corona-Tests zu knüpfen. Zudem könnte eine rasche wirtschaftliche Erholung in China die Inflation zusätzlich befeuern.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 10.857 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und mit Holcim ein Verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23 (zuvor: 25,4) Millionen Aktien.

Dufry tendierten wenig verändert und damit schwächer als der breite Markt. An den europäischen Märkten lagen Reise- und Freizeitunternehmen am Ende des Kurstableaus. Hier sorgte für Verunsicherung, in wieweit die offenbar hohe Anzahl von Corona-Infizierten unter den Reisenden aus China zu weiteren Beschränkungen führen könnte.

Stärkste Werte im SMI waren Lonza (+1,3%) und Sonova (+2%) und Partners Group (+1,2%). Alle drei Aktien mussten im ablaufenden Jahr Federn lassen und verloren jeweils rund 40 Prozent, während der Leitindex lediglich 16 Prozent nachgab. Offenbar wurden die Titel von Schnäppchenjägern gestützt. Noch stärker legten AMS-Osram (+2,6%) zu, nachdem sie 2022 rund 60 Prozent eingebüßt hatten.

Eher unauffällig präsentierten sich die Indexschwergewichte. Nestle, Novartis und Roche lagen bis zu 0,3 Prozent im Plus. Novartis hat ein Kartellverfahren in den USA durch einen Vergleich beigelegt. Dabei geht es um eine Lizenzvereinbarung zwischen Novartis und der Par Pharmaceutical Inc aus dem Jahr 2011. Novartis zahlt nach eigenen Angaben 245 Millionen US-Dollar.

