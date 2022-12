Goldaktie mit Überflieger-Potenzial: https://bit.ly/3VyBKVv Jetzt kostenlosen Report unseres Experten Marcel Torney sichern! Das Börsenjahr 2022 hat nicht nur an der Börse für eine Art Zeitenwende gesorgt, meint Greiff Capital Vorstand Volker Schilling. Egal ob Zinswende, Inflation oder ein Comeback von Value-Aktien: Die Folgen dieses Jahres werden an den Kapitalmärkte wohl noch einige Jahre zu spüren sein, sagt Börsen-Experte Volker Schilling. Anleger, die von den Wachstumsraten der letzten zehn Jahre verwöhnt wurden, müssten künftig "kleinere Brötchen backen". Und auch das berühmte Akronym FAANG - das für den Aufstieg der Tech-Branche steht - dürfte in Zukunft eine andere Bedeutung bekommen. Künftig könnten dafür andere Sektoren wieder eine größere Rolle an der Börse spielen. Welche das sind und mit welchen Werten der Anlageprofi sich für die kommende Investitions-Dekade eindeckt, sehen Sie im Video!