Was für ein Jahresabschluss...: Verwöhnungsprogramm vor dem Jahreswechsel! Top-Ergebnisse lassen auf ein sehr erfolgreiches 2023 schließen!

Mit einem regelrechten Wellness-Programm in Form von Explorationsergebnissen verabschieden sich First Tin und Fury Gold Mines aus dem sich zu Ende neigenden Jahr 2022.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit seinen Spitzenergebnissen von seinen "Percival Main' und "Percival East'-Prospektionen kann Fury Gold kurz vor Jahresende noch einmal eine gewaltige Schüppe an hervorragenden Bohrergebnissen drauflegen. Aber mindestens genauso erfolgreich verläuft das aktuelle Bohrprogramm von First Tin!

First Tin - sehr erfolgreicher Bohr-Auftakt in Sachsen!

First Tin (WKN: A3CWWW) beendete das Jahr mit starken Tiefenbohrungen in der "Dreiberg'-Mineralisierung seines "Tellerhäuser'-Projekts im deutschen Erzgebirge!

Auf dem von seiner 100 % Tochtergesellschaft Saxore Bergbau GmbH betriebenem Projekt wurden zwei Bohrungen abgeteuft, welche die Bohrungen aus den 1970er Jahren bestätigen sollten. Denn diese interessanten historischen Bohrungen waren in der Tiefe und im Streichen der bekannten Ressourcen auf hochgradige Zinnmineralisierung gestoßen. Aber auch die "angezeigten'-"Tellerhäuser'-Ressourcen sollen die Bohrungen vergrößern!

Die beiden Bereiche, die First Tin untersuchte, lagen in Tiefen zwischen 800 und 900 m und etwa 3 bis 4 km entlang des Streichs der "angezeigten'-Ressourcen "Hämmerlein' sowie zwischen 1 und 2 km im Streichen vom Ressourcengebiet "Dreiberg' entfernt.

Beide Bohrungen können als absolute Volltreffer bezeichnet werden, da die anvisierte Skarnzone durchteuft wurde und signifikante Vererzungsabschnitte zutage traten. Genauer gesagt lieferte das Bohrloch SAXDRE25 über 1,5 m 0,75 % Zinn, 1 % Zink und 33 ppm Indium ab einer Tiefe von 805,7 m. Darunter wurde sogar noch ein deutlich höhergradiger Abschnitt mit 1,43 % Zinn, 1,99 % Zink und 62 ppm Indium über 0,6 m ab 806 m Tiefe angebohrt.

Ebenfalls verstecken muss sich nicht das Bohrloch SAXDRE34, das 0,63 % Zinn, 1,29 % Zink und 58 ppm Indium über 3,85 m ab 887 m durchteufte. Ebenfalls noch hochgradiger, wie bei SAXDRE25, ging es ab 887,75 m Tiefe weiter, wo die Bohrer Gehalte von sogar 1,49 % Zinn, 0,78 % Zink und 122 ppm Indium über 1,35 m schnitten.

Mit diesen starken Ergebnissen sind die "Wismut'-Bohrergebnisse aus den 1970er Jahren definitiv bestätigt, und diese neuen Resultate können als Grundlagenbasis der Erweiterung der "angezeigten'-Ressourcen auf "Tellerhäuser' herhalten!

First Tins CEO Thomas Bünger erklärte, dass man mit diesen Ergebnissen ein noch größeres Vertrauen in die hochgradige Tiefenvererzung gewonnen hätte. Die Ergebnisse der nächsten zwei Bohrungen erwarte er schon im Januar!

Fazit:

Kurz vor Ende des Jahres kann First Tin mit sehr ermutigenden, ersten Bohrergebnissen von "Tellerhäuser' aufwarten. Der Bohrauftakt verlief also schon einmal sehr gut, was weiterhin für ein spannendes Bohrprogramm spricht. Am Ende des Bohrprogramms sollte dann schlussendlich eine deutlich höhere "angezeigte'-Ressource stehen, was schlussendlich die Unternehmensbewertung und damit auch den Aktienkurs beflügeln sollte!

Fury Gold Mines - weitere spitzen-Bohrtreffer zum Jahresende!

An spitzenmäßige Explorationserfolge mit hochkarätigen Bohrtreffern hat man sich bei der in Vancouver, Kanada beheimateten Fury Gold Mines Ltd. (WKN: A2QFEP) schon fast gewöhnt. Aber dennoch kann dieses Unternehmen kurz vor Jahresende mit Ergebnissen von seinen Liegenschaften "Percival Main' und "Percival East' aufwarten, die die bisherigen Toptreffer noch in den Schatten stellen. Und diese Gehalte haben sogar die kühnsten Erwartungen des bislang wenig erforschten "Pericval'-Prospekts deutlich übertroffen.

Spitzentreffer und nach allen Seiten offen! WAHNSINN!

Rund 14 Kilometer östlich der Lagerstätte "Eau Claire' im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec, befinden sich die Grundstücke "Percival Main' und "Percival East', dessen Goldmineralisierung derzeit durch einen 500 x 100 m großen Oberflächenbereich repräsentiert wird. Dort konnte bis in eine Tiefe von 300 m eine hochgradige Goldmineralisierung entdeckt werden, die nach Westen hin steil abfällt und in noch alle Richtungen offen ist.

Und genau hier gab der Boden nun weitere Treffer frei, welche die bereits vorhandene Goldmineralisierung erneut gewaltig nach oben pushen wird. So punktete das Bohrloch 22KP-008 mit sensationellen 8,05 g/t Au über stolze 13,5 m, einschließlich rekordverdächtigen 25,8 g/t Au über 3,0 m. Eine nicht minder spektakuläre Mineralisierung offenbarte das Bohrloch 22KP-005, welches mit beeindruckenden 4,38 g/t Au über 7,5 m, einschließlich 8,7 g/t Au über 3 m und 5,5 g/t Au über 3 m ebenfalls fantastisch auftrumpfen konnte.

Tim Clark, CEO von Fury Gold Mines kommentierte den erneuten Bohrerfolg mit den Worten:

"Der "Percival'-Prospekt war ein wichtiges Ziel für Fury, da wir glauben, dass er deutlich untererforscht ist und viel Raum für Erweiterungen bietet. Die jüngsten Bohrergebnisse unterstützen unser Ziel, Möglichkeiten zu identifizieren, um unsere Gesamtunzen bei "Eau Claire' zu steigern. Die Ziele "Hinge', "Gap'-Zone und nun auch "Percival' haben alle das Potenzial für eine beträchtliche Erweiterung gezeigt und wir freuen uns schon auf die verbleibenden Bohrlöcher aus dem "Hinge'-Ziel und der östlichen Erweiterung sowie auf die Ergebnisse der geochemischen Untersuchungen von unserem Projekt "Lac Clarkie', die wir in den kommenden Wochen erwarten."

Fazit:

Die beiden Bohrtreffer 22KP-008 und KP22-005 erweitern den mineralisierten Fußbadruck auf dem Projektgebiet "Percival' erneut massiv. Fury Gold Mines Ltd. (WKN: A2QFEP) plant daher eine zweite Bohrphase bei "Percival', um insbesondere die hochgradige Mineralisierung in der Tiefe und in Richtung Westen eingehender zu erkunden und zu erweitern. Weitere Explorationen sind zudem bei den übrigen 14 vorrangigen biochemischen Anomalien entlang des "Percival'-Trends zu erwarten, um weiteres Verständnis über die Bedeutung der regionalen "Cannard'-Deformationszone zu gewinnen. Dank solider Finanzen mit ca. 12,5 Mio. CAD (Stand Oktober 2022) in der Kriegskasse sollte das weitere Wachstum auch problemlos und zeitnah umgesetzt werden. Ein spannendes und ereignisreiches Jahr 2023 steht daher bevor, in welchem uns Fury Gold Mines sicherlich wieder mit spektakulären Explorationserfolgen verwöhnen wird und auf maximalem Wachstumskurs bleibt.

Liebe Leserinnen und Leser, zu guter Letzt wünsche ich und unser gesamtes Team Ihnen und ihren Familien schon jetzt einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: Intro-Bild: First Tin, andere Bilder die jeweiligen Unternehmen. Quellen: Fury Gold Mines, First Tin und eigener Research

