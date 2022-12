DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 24. Dezember zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 9.000 auf 225.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 223.000 vorhergesagt.

US-Rohöllagerbestände leicht gestiegen - Benzinbestände gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 23. Dezember ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,718 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 5,895 Millionen Barrel reduziert.

Putin wird mit Xi am Freitag über regionale Themen sprechen

Der russische Präsident Wladimir Putin führt nach Kreml-Angaben am Freitag ein Gespräch per Videoschaltung mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. "Der Meinungsaustausch über die wichtigsten regionalen Probleme wird sehr wichtig sein, sowohl über solche, die uns, Russland, näher liegen, als auch über solche, die China näher liegen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Diese würden "im Geiste unserer echten strategischen Partnerschaft" diskutiert.

China will mit höheren Ausgaben heimische Wirtschaft stützen

China will die Ausgaben im nächsten Jahr erhöhen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das chinesische Finanzministerium kündigte am Donnerstag an, dabei dem technischen Fortschritt und strategischen Schlüsselbereichen Priorität einzuräumen.

Israelisches Parlament billigt neue Regierung Netanjahu

In Israel hat das Parlament die neue Regierung von Benjamin Netanjahu gebilligt, der künftig als Ministerpräsident die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte des Landes anführen wird. 63 der 120 Abgeordneten der Knesset stimmten am Donnerstag für die neue Regierungskoalition, die unter der Führung von Netanjahus konservativer Likud-Partei zwei ultraorthodoxe und drei rechtsradikale Gruppierungen vereint.

Iran kündigt Militärübungen nahe Straße von Hormus an

Der Iran hat Militärübungen nahe der für internationale Öllieferungen wichtigen Straße von Hormus angekündigt. Die Übungen beim südostiranischen Hafen Dschask und östlich der Straße von Hormus im Arabischen Meer würden am Donnerstagabend beginnen, teilte der Vize-Koordinator der Streitkräfte, Admiral Habibollah Sajari, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit.

