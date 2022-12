REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu deutsche Zahlungen an EU:

"Schaut man nach, wie viel Deutschland pro Kopf in den EU-Haushalt einzahlt, liegt es nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft nur sehr knapp an der Spitze. Pro Kopf waren das etwa 257,50 Euro. Dänemark gab mit 252,70 Euro pro Kopf kaum weniger. Als EU-Gegner kann man natürlich über die hohen Kosten schimpfen. Doch wenn man betrachtet, was die EU uns noch gebracht hat - Frieden und Wohlstand - ist das Geld doch gut angelegt."/yyzz/DP/nas