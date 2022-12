DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SARTORIUS - Für den Laborausrüster war 2022 das dritte Jahr einer intensiven Wachstumsphase gewesen. "Das war eine sehr erfolgreiche Phase", sagte Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg. Nach einem starken Plus in den Jahren 2020 und 2021 sei 2022 abermals ein zweistelliges Wachstum erzielt worden. Gegenüber den zwei Vorjahren, in denen die Umsätze auch durch die Pandemie angekurbelt wurden, sei eine "Normalisierung" zu verspüren. 2021 hatte Sartorius das Umsatzziel für 2025 auf 5 Milliarden Euro erhöht. "Aber unsere Ziele für 2025 bleiben grundsätzlich unverändert, weil sich die Markt-Fundamentaldaten nicht geändert haben", sagte Kreuzburg. Schließlich werde sich die Zahl der Patienten und benötigten Medikamente in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht ändern. (FAZ)

