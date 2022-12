DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Deutschland finden findet nur ein verkürzter Handel bis 14:00 Uhr statt, in Wien bis 14.15 Uhr und in Großbritannien bis 13.30 Uhr. In Südkorea bleibt die Börse geschlossen.

MONTAG: In Australien, China, Großbritannien, Hongkong, Japan, Schweiz und USA bleiben die Börsen geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält die von mehreren Ländern eingeführten Pflicht-Untersuchungen von Reisenden aus China aufgrund der Corona-Welle in der Volksrepublik für gerechtfertigt. "In Ermangelung vollständiger Informationen aus China ist es verständlich, dass Länder Maßnahmen ergreifen, von denen sie glauben, dass sie ihre Bevölkerung schützen werden", erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag. Er forderte die Regierung in Peking auf, der WHO "detaillierte Informationen" zur Corona-Lage in dem Land bereitzustellen. Angesichts der heftigen Corona-Welle in China hatten mehrere Länder in dieser Woche für Einreisende aus der Volksrepublik verpflichtende Corona-Tests angeordnet, darunter Italien, die USA, Japan, Indien und Malaysia. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC erklärte am Donnerstag hingegen, solche Maßnahmen seien für die EU insgesamt nicht notwendig.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember HVPI PROGNOSE: +6,5% gg Vj zuvor: +6,7% gg Vj - US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 39,0 zuvor: 37,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.065,00 -0,4% E-Mini-Future S&P-500 3.857,25 -0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 10.982,25 -0,5% Nikkei-225 26.094,50 +0,0% Schanghai-Composite 3.095,15 +0,7% Hang-Seng-Index 19.837,19 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 133,96 -20 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 14.071,72 +1,0% DAX-Future 14.123,00 +1,3% XDAX 14.060,58 +1,3% MDAX 25.437,32 +0,9% TecDAX 2.953,18 +1,9% EuroStoxx50 3.850,07 +1,1% Stoxx50 3.700,83 +0,6% Dow-Jones 33.220,80 +1,0% S&P-500-Index 3.849,28 +1,7% Nasdaq-Comp. 10.478,09 +2,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,16 +66

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte dürften am letzten Handelstag des Jahres 2022 zunächst etwas leichter starten. Der DAX wird aber weiter über der Marke von 14.000 Punkten gesehen. Die Umsätze dürften, wie bereits in den vergangenen Tagen, in der nachrichtenarmen Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, dünn bleiben. Dazu dürfte auch der verkürzte Handel beitragen. Bislang war Window Dressing zum Jahresultimo nur in ausgesuchten Nebenwerten der zweiten oder dritten Reihe am Aktienmarkt zu beobachten. So stiegen Morphosys, einer der Verlierer des Jahres 2022, am Vortag ohne Nachrichten um 10 Prozent, für Ad Pepper ging es sogar 15 Prozent nach oben. Cyan setzte am Vorabend die Serie der Warnungen fort, kurz vor Schluss wurde die Umsatzprognose für 2022 gesenkt, was an der Börse zu einem Rücksetzer führen dürfte.

Rückblick: Schwung brachte die sehr feste Tendenz an der Wall Street. Für Zuversicht sorgten die jüngsten Corona-Lockerungsmaßnahmen in China. Sie seien grundsätzlich günstig für die Weltwirtschaft und die Börsen, so die Einschätzung. Allerdings gehen mit ihnen auch Bedenken einher, dass sie für eine neue globale Infektionswelle sorgen könnten und eine schnelle wirtschaftliche Erholung in China die Inflation zusätzlich befeuern könnte. Verkauft wurden Aktien der Fluggesellschaften wie Lufthansa (-3,3%), Air France (-0,2%) oder IAG (-0,2%). Hier sorgte für Verunsicherung, in wieweit die offenbar hohe Anzahl von Corona-Infizierten unter den Reisenden aus China zu weiteren Beschränkungen führen könnte. Erste Länder haben bereits damit begonnen, negative Coronatests zu fordern. Für Defence Tech ging es an der Mailänder Börse um 15,0 Prozent auf 4,37 Euro nach oben. Tinexta (+5,7%) wird sich mit zunächst 20 Prozent an dem Cybersecurity-Unternehmen beteiligen und zahlt dafür 4,90 Euro je Anteilsschein. Nach Ansicht der Analysten von Equita ist der Deal strategisch für beide Unternehmen sinnvoll.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Airbus (+0,5%) hinkten leicht hinterher. Der Flugzeugbauer rechnet auch 2023 mit Problemen in der Lieferkette. "Ich denke, dass die Zuliefererkette mindestens bis Mitte nächsten Jahres zu kämpfen hat", sagte der Airbus-Einkaufschef der Börsen-Zeitung. Morphosys machten einen Satz um über 10 Prozent nach oben. Die Aktie gehörte 2022 zu den großen Verlierern mit einem Minus von rund 60 Prozent. Im Handel wurde auf eine allenfalls "kosmetische" Erholung getippt. Im MDAX ging es für Evotec um 4,1 Prozent nach oben, nach einem bisherigen Jahresminus von über 64 Prozent. Mit Zalando und Sartorius (jeweils +4,1%) waren im DAX zwei Werte nachrichtenlos die Tagesgewinner, die ebenfalls im Jahresverlauf 2022 schwere Verluste von 53 bzw fast 40 Prozent einstecken mussten.

XETRA-NACHBÖRSE

In dem knapp behaupteten Gesamtmarkt gaben Cyan 7 Prozent ab. Das Unternehmen hat wegen der Verzögerung eines internationalen Projekts die Prognose angepasst und rechnet nun für 2022 mit einem Umsatz von 8 bis 9 statt 11 bis 13 Millionen Euro. Bei der operativen Marge (EBITDA) rechnet der der Cybersicherheitsexperte weiterhin mit einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr.

USA - AKTIEN

Fester - Nach der schwachen Tendenz am Mittwoch verzeichnete der Markt eine Erholungsbewegung. Die gesunkenen Kurse lockten Gelegenheitskäufer an. So stiegen Walt Disney zum Beispiel um 3,6 Prozent, nachdem sie am Vortag auf dem tiefsten Niveau seit 2014 notiert hatten. Für Zuversicht und Verunsicherung zugleich sorgte der Blick auf die Corona-Entwicklung in China. Einerseits könnte nach den umfangreichen Lockerungen der lange verfolgten Null-Covid-Politik die Wiederaufnahme des Reiseverkehrs nach und aus China der Weltwirtschaft einen Schub verleihen. Zugleich könnte aber eine steigende Nachfrage die Preise für Energie und andere Rohstoffe in die Höhe treiben. Lockheed Martin hat Beschwerde gegen die Vergabe eines Auftrags an den Konkurrenten Textron eingelegt. Lockheed (+0,8%) lagen im Plus, Textron (+1,8%) ebenso. Derweil geht der Energieriese Exxon (+0,8%) juristisch gegen die von der EU beschlossene Übergewinnsteuer vor. Hyzon Motors gewannen 19 Prozent. Eine Tochter des Unternehmens investiert gemeinsam mit einer Sparte von Chevron in "saubere" Kraftstoffe. Tesla konnten sich nachrichtenlos nach der jüngsten Talfahrt um 8,1 Prozent erholen. Netflix verteuerten sich um 5,1 Prozent. CFRA-Analyst Kenneth Leon hat die Aktie von "Sell" auf "Buy" hochgestuft.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,37 +2,1 4,35 363,9 5 Jahre 3,95 -1,8 3,97 269,1 7 Jahre 3,91 -5,1 3,96 247,4 10 Jahre 3,82 -5,9 3,88 231,3 30 Jahre 3,91 -6,0 3,97 201,2

Die Anleihen tendierten überwiegend leichter, die Zehnjahresrendite sank um 5,9 Basispunkte auf 3,82 Prozent. Die Notierungen wurden von der Sorge gestützt, dass die Ausbreitung von Covid-19 im Gefolge der chinesischen Lockerungsmaßnahmen andere Volkswirtschaften treffen könnte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0644 -0,2% 1,0661 1,0661 -6,4% EUR/JPY 141,10 -0,5% 141,83 142,12 +7,8% EUR/CHF 1,0828 -0,1% 1,0831 1,0824 -5,2% EUR/GBP 0,8839 -0,0% 0,8843 0,8841 +5,2% USD/JPY 132,57 -0,4% 133,04 133,33 +15,2% GBP/USD 1,2042 -0,1% 1,2055 1,2059 -11,0% USD/CNH 6,9690 -0,1% 6,9733 6,9799 +9,7% Bitcoin BTC/USD 16.551,64 -0,4% 16.609,77 16.629,12 -64,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar war angesichts der wieder gestiegenen Risikofreude nicht gefragt, der Dollar-Index verlor 0,6 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,88 78,4 +0,6% +0,48 +14,7% Brent/ICE 0,00 82,26 -100,0% -82,26 +13,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach, gedrückt von Nachfragesorgen im Covid-gebeutelten China. Etwas gebremst wurde der Rückgang vom schwächelnden Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,87 1.810,50 +0,5% +8,37 -0,6% Silber (Spot) 24,01 23,98 +0,1% +0,04 +3,0% Platin (Spot) 1.064,25 1.056,85 +0,7% +7,40 +9,7% Kupfer-Future 3,85 3,82 +0,6% +0,02 -12,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis wurde vom fallenden Dollar gestützt und notierte in der Nähe eines Sechsmonats-Hochs.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

