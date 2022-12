"Jede Rakete bestätigt nur, dass das alles mit einem Tribunal enden muss, genau so wird es sein", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache.Kiew - Mit seinen Raketenangriffen auf das Energienetz der Ukraine schadet Russland nach Darstellung der ukrainischen Staatsführung letztlich auch sich selbst und seinen Bürgern. «Mit jedem solchen Raketenangriff treibt sich Russland nur noch tiefer in eine Sackgasse» und steuere einem Internationalen Straftribunal entgegen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am...

