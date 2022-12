The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.12.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2022



ISIN Name

AT0000A0XNJ6 ERSTE GP BNK AG 13-23 301

DE0001142560 BUNDANL. KPS 4.1.23

DE000A0PM5F0 K.F.W.ANL.V.07/2023

US842587CY12 THE SOUTHERN 2057 FLR

AT0000A2NWB1 LM VERWALTUN IHS 21/31

LU0944780906 STARS NEW DIMENSION A INVESTMENT

