HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3779/ Die Folge mit Margit Hermentin war eigentlich für die besinnliche Advent-Zeit gedacht, musste aber krankheitsbedingt verschoben werden. Letztendlich ist die Folge, in der es einen grossen Schwerpunkt zur 24h-Pflege gibt, eine würdige Jahresabschlussfolge der Börsepeople-Serie geworden. Bevor Margit vor zehn Jahren gutbetreut.at gründete, war sie bei der IV und dann bei Gericom, S&T und Immofinanz in der IR tätig. Wir reden über (O-Ton) so manchen heissen Scheiss aus dieser Phase und Manager wie Hermann Oberlehner, Thomas Streimelweger, Stefan Zapotocky und Karl Petrikovics. Auch Stress und Chaos lassen wir nicht aus und wie die Sache mit den drei Koffern in die Zukunft reinspielte und die ...

