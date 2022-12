Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz starten auf dem Vortagesniveau in den Handel. Die Keystone-Pipeline, welche Rohöl von Kanada in die USA transportiert, ist wieder vollständig in Betrieb genommen worden. Im Vergleich zum vergangenen Vormittag sind die Preise für die Rohölsorten WTI, Brent und der Euro im Wert gestiegen. Einzig ICE Gasoil ist leicht im Wert gefallen, erholt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...