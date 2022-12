DJ MÄRKTE ASIEN/Positiver Jahresausklang dank starker Wall Street

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit meist positiver Tendenz haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am letzten Handelstag des turbulenten Jahres 2022 gezeigt, das geprägt war vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, Lieferkettenproblemen, Zinserhöhungen der großen Notenbanken und Rezessionssorgen. Rückenwind kam von der Wall Street, wo die Kurse am Donnerstag in einer Erholungsbewegung kräftig zugelegt hatten. Auslöser waren ermutigende Daten vom US-Arbeitsmarkt gewesen. Allerdings rutschten die Futures auf die US-Indizes am frühen Freitag ins Minus, so dass die Gewinne der asiatischen Börsen im Verlauf bröckelten.

Enttäuschende Jahresbilanz

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index am Freitag kaum verändert. Seit Jahresbeginn verlor der Index jedoch 9,4 Prozent. Auch die Jahresbilanz anderer Handelsplätze ist enttäuschend. In Schanghai beendete der Composite-Index den Handel 0,5 Prozent höher, auf Jahressicht sind jedoch Verluste von über 15 Prozent aufgelaufen. Belastend wirkten die strengen pandemiebedingten Einschränkungen in China und Zahlungsausfälle großer Unternehmen, vor allem aus dem Immobiliensektor. Dass das chinesische Finanzministerium am Donnerstag höhere Investitionen in den technischen Fortschritt angekündigt hatte, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln, verpuffte an der Börse.

In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,5 Prozent im Plus. Auf das Jahr gesehen hat der Index jedoch 14 Prozent Minus gemacht. Diese gingen meist auf das Konto des Immobiliensektors (-44%) und der Technologiewerte (-26%).

An der australischen Börse stieg der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent. Mit einem Jahres-Minus von 5,5 Prozent hielt sich der Börsenplatz Sydney vergleichsweise gut.

Die südkoreanische Börse war am Freitag wegen eines Feiertags zum Jahreswechsel schon geschlossen. Ihre Jahresverluste summieren sich auf über 25 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.038,70 +0,3% -5,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.094,50 +0,0% -9,4% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 3.089,26 +0,5% -15,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.832,86 +0,5% -15,7% 09:00 Taiex (Taiwan) 14.137,69 +0,4% -22,4% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.255,88 +0,2% +3,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.498,64 +0,5% -4,8% 10:00 BSE (Mumbai) 61.133,88 0% +4,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0647 -0,1% 1,0661 1,0617 -6,4% EUR/JPY 141,02 -0,6% 141,83 141,98 +7,8% EUR/GBP 0,8839 -0,1% 0,8843 0,8827 +5,2% GBP/USD 1,2045 -0,1% 1,2055 1,2026 -11,0% USD/JPY 132,47 -0,4% 133,04 133,74 +15,1% USD/KRW 1.260,79 -1,1% 1.260,79 1.274,75 +6,1% USD/CNY 6,9531 -0,2% 6,9638 6,9642 +9,4% USD/CNH 6,9665 -0,1% 6,9733 6,9745 +9,6% USD/HKD 7,7978 +0,0% 7,7949 7,7937 +0,0% AUD/USD 0,6785 +0,2% 0,6770 0,6735 -6,6% NZD/USD 0,6334 -0,1% 0,6343 0,6334 -7,2% Bitcoin BTC/USD 16.530,69 -0,5% 16.609,77 16.550,26 -64,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,86 78,4 +0,6% +0,46 +14,7% Brent/ICE 83,97 83,46 +0,6% +0,51 +13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.821,58 1.810,50 +0,6% +11,08 -0,4% Silber (Spot) 24,08 23,98 +0,4% +0,10 +3,3% Platin (Spot) 1.068,50 1.056,85 +1,1% +11,65 +10,1% Kupfer-Future 3,84 3,82 +0,4% +0,02 -12,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

