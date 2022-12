W. P. Carey (WKN: A1J5SB) geht am 29.12. dieses Jahres Ex-Dividende. Das heißt, dass das Management an diesem Tag und voraussichtlich zum US-Handel die eigene Ausschüttung für das Jahr 2022 zahlbar macht. Allerdings entfällt die Auszahlung selbst auf den Januar des nächsten Jahres. Faktisch erhalten wir daher in 2022 kein passives Einkommen mehr. Wer sich jedoch sputen möchte, um nicht erst im April des Jahres 2023 in den Genuss einer Dividende kommen zu können, der muss sich wirklich beeilen. Wobei ...

