FRANKFURT (dpa-AFX) - Die runde Marke von 14 000 Punkten im Dax bleibt auch am verkürzten letzten Handelstag des Jahres im Fokus. Nach Gewinnen am Vortag gab der deutsche Leitindex in den ersten Börsenminuten am Freitag 0,61 Prozent auf 13 985,64 Zähler ab. Damit liegt er wieder unter der psychologisch wichtigen Marke, um die er bereits seit zwei Wochen pendelt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte sank um 0,38 Prozent auf 25 340,28 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,63 Prozent auf 3825,70 Punkte. Die Handelsvolumina blieben zugleich sehr dünn./ck/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145