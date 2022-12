DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ökonomen fordern höhere Steuern für Gaspreisbremse

Der ehemalige Präsident des Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn, und der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum haben im Interview mit der Süddeutschen Zeitung die Gaspreisbremse der Bundesregierung kritisiert. "Die Finanzierung der Gaspreisbremse hätte nicht bloß über Schulden, sondern zumindest teilweise über höhere Steuern laufen müssen", sagte Südekum. Sinn forderte: "Wenn die Politik Einkommen umverteilen will, dann sollte sie mit offenem Visier kämpfen und auch sagen, wem sie das Geld wegnimmt, denn irgendwer muss ja am Ende die Zeche zahlen."

Expertin: Zerbrechen von Russland ist eine Gefahr

Die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Claudia Major, hat vor den Folgen eines durch den Krieg geschwächten Russlands gewarnt. "Jegliche Schwächung von Russland und das möglicherweise Auseinanderbrechen dieses Vielvölkerstaates hat eine enorm destabilisierende Wirkung auf Europa und darüber hinaus", sagte Major dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auf den ersten Blick sei ein schwaches Russland erfreulich, auf den zweiten Blick gebe es jedoch viele destabilisierende Nebeneffekte.

Selenskyj: Landesweite Stromausfälle nach russischen Raketenangriffen

Die massiven russischen Raketenangriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine haben nach Angaben Kiews zu Stromausfällen in weiten Teilen des Landes geführt. "Heute Abend kommt es in den meisten Regionen der Ukraine zu Stromausfällen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend in einer Videoansprache. "Besonders schwierig" sei die Lage unter anderem in der Region Kiew und in der Hauptstadt selbst, in der westlichen Region Lwiw sowie in den Regionen Odessa und Cherson im Süden des Landes.

Biden beharrt nach Amtsantritt neuer Regierung Israels auf Zweistaatenlösung

US-Präsident Joe Biden hat nach dem Amtsantritt des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die US-Unterstützung für eine Zweistaatenlösung im Nahostkonflikt bekräftigt. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ministerpräsident Netanjahu, mit dem ich seit Jahrzehnten befreundet bin", erklärte Biden am Donnerstag. Wie schon während seiner bisherigen Amtszeit würden die USA "weiterhin die Zweistaatenlösung unterstützen und sich einer Politik widersetzen, die deren Realisierbarkeit" gefährde.

Biden setzt neuen Haushalt mit Milliardenhilfen für die Ukraine in Kraft

US-Präsident Joe Biden hat den neuen Jahreshaushalt unterzeichnet und damit weitere Milliardenhilfen für die Ukraine auf den Weg gebracht. Biden setzte mit seiner Unterschrift den Etat mit einem Gesamtumfang von 1,7 Billionen Dollar in Kraft. Der US-Präsident, der derzeit auf Saint Croix auf den Amerikanischen Jungferninseln Urlaub macht, twitterte ein Foto, das ihn bei der Unterzeichnung des Gesetzes zeigt.

Chef der iranischen Zentralbank tritt nach Rekordtief des Rials zurück

Nach einem Rekordtief der iranischen Währung Rial aufgrund der verschärften internationalen Sanktionen ist der Chef der Zentralbank des Irans zurückgetreten. Der Gouverneursrat der Bank habe den Rücktritt von Direktor Ali Salehabadi angenommen, berichtete das iranische Staatsfernsehen. Zu seinem Nachfolger habe das Gremium Mohammed Resa Farsin gewählt.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex Dez -0,1% gg Vm; +2,8% gg Vj

Südkorea Verbraucherpreise Dez +5,0% (PROG: +5,0%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Dez +0,2% (PROG: +0,1%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Dez +4,1% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.