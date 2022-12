Die Margin of Safety, zu deutsch auch häufig Sicherheitsmarge ist ein Konzept bei der Bewertung von Aktien. Wir bestimmen im Rahmen der Analyse einen fairen, inneren Wert und kaufen die jeweilige Aktie mit einem Abschlag. Das ist es im Wesentlichen, was das Investieren mit dieser Annahme ausmacht. Die Bewertungsprämissen sind jedoch mindestens so relevant wie die Margin of Safety. Sind die Annahmen (speziell mit Blick auf die Zukunft) falsch, so führt das trotzdem zu durchwachsenen Ergebnissen. ...

