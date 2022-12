Berlin (ots) -Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Christos Pantazis, hat sich dafür ausgesprochen, dass Deutschland notfalls im Alleingang eine Testpflicht für Flugreisende aus China erlässt.Pantazis sagte am Freitag im rbb24 Inforadio, dafür wolle er sich in seiner Partei stark machen. Die Tests seien vor allem notwendig, um mögliche neue Virusvarianten zu entdecken."Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Chinesen, auch was die Gen-Analysen neuer Virenstämme betrifft, die Daten nicht weiterleiten. Das ist halt die Problematik. Und insbesondere die offiziellen Daten der Chinesischen Volksrepublik haben ja mit der Realität wenig gemein."Pantazis sagte weiter, dass er allerdings noch auf ein Zustandekommen eines EU-einheitlichen Vorgehen hoffe.Das ganze Interview können Sie hier hören: https://ots.de/9Ar0vLPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5405177