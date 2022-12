Vancouver, British Columbia, Kanada - 30. Dezember 2022 - Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) ("Tearlach" oder das "Unternehmen") gibt seine erhebliche Wachstumsstrategie für das erste Quartal 2023 bekannt und fasst die Fortschritte des Unternehmens im Jahr 2022 zusammen.

Sehr geehrte Aktionäre,

dies war ein sehr aufregendes und transformatives Jahr für Tearlach, das sich mit schnellen Schritten in ein lithiumfokussiertes Unternehmen verwandelt.

2022 war ein schwieriges Jahr für Explorer im Rohstoffsektor, aber Tearlach war ein strahlendes Leuchtfeuer, da unsere Aktien um mehr als 800% in die Höhe schnellten und damit die am zweitschnellsten wachsenden Aktien an der TSXV wurden. Wir konnten eine erhebliche Aufwertung des Marktwerts beobachten sowie das, was wir als den Beginn eines erheblichen Wachstums für das Unternehmen ansehen. Während die Märkte mit einem Stimmungsabfall aufgrund von Covid-Beschränkungen bis hin zum Krypto-Crash zu kämpfen hatten, planten wir das, was Sie hier lesen wollen: "Wie wird Tearlach ein bedeutender Marktführer im Lithiumsektor?" Zunächst wollen wir uns unsere Unternehmensstrategie und unsere Vision für kurz- und langfristiges Wachstum anschauen. Wir sind davon überzeugt, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, unser Unternehmen durch Erwerbe, Exploration und unkonventionelle Ideen (mehr dazu im neuen Jahr) auszubauen. Wir fördern starke Beziehungen, erwerben Lithiumprojekte mit großem Potenzial und planen im neuen Jahr die hocheffiziente Umsetzung.

Wichtige Höhepunkte in den vergangenen 4 Monaten:

Wichtige Mitglieder der Board of Directors

- Lindsay Bottomer - verantwortlich für zahlreiche geologische Entdeckungen.

- Paul Chow - Mitgründer und ehemaliger CEO von Rock Tech Lithium (TSXV: RCK); Experte für Kapitalmärkte

- Neuer CEO, Morgan Lekstrom, mit Minenbau- und Kapitalmarkthintergrund, ein unkonventioneller Denker mit dem Ziel, das Unternehmen zu einer Kapitalisierung von einer Milliarde Dollar zu bringen.

Starke Bilanz

- Erfolgreicher Abschluss einer Finanzierung von 7,585 Mio. $, wovon mehr als 4 Mio. $ bzw. 8,1 Mio. Aktien einer erweiterten Haltefrist von 8 Monaten unterliegen. Diese erweiterte Haltefrist zeigt das Vertrauen unserer Aktionäre in unser langfristiges Erfolgsmodell für das Wachstum von Tearlach.

Strategische Erwerbe

- Erwerb der Lithiumprojekte Wesley, Hearth und Ferland, die alle auf einem geologischen lithiumführenden Trend in Ontario in der Nähe der Lagerstätten Green Technology Metals Root Lake und Seymour Lake liegen.

- Erwerb des Lithiumprojekts "The Final Frontier Project", das mit Frontier Lithiums aus den Claims Pakwan und Margo Lake bestehenden Ressourcen im Nordwesten Ontarios zusammenhängt.

Wachstumskatalysatoren: 1. Quartal 2023

- Nutzung unseres sehr erfahrenen Teams und einzigartige Erwerbspipeline, um sehr aussichtsreiche Konzessionsgebiete in Kanada und anderen Gerichtsbarkeiten zu erwerben.

- Wichtige Neuzugänge beim Management, einschließlich eines Vice President of Exploration.

- Vor-Ort-Durchführung von Projekten, einschließlich Beschleunigung bis zur Bohrung.

- Ergebnisse aus allen Explorationsprogrammen vom Herbst 2022.

- Förderung strategischer Partnerschaften.

- Gründung eines Beratungsgremiums.

CEO Morgan Lekstrom sagte: "Wir sind auf dem besten Weg, dass 2023 ein wichtiges Wachstumsjahr für uns wird, wenn wir das Unternehmensziel, das führende Lithiumunternehmen in Nordamerika zu werden, vorantreiben. Durch Exploration, Bohrungen, weitere Erwerbe und unkonventionelle Ideen möchten wir Ihnen im gesamten Jahr 2023 eine solide Wachstumsplattform mit Katalysatoren bieten."

Im Namen des Board of Directors und des Managementteams von Tearlach danken wir Ihnen für Ihre ständige Unterstützung und wünschen Ihnen ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Wir freuen uns auf ein aufregendes und rasantes Jahr 2023!

Mit freundlichen Grüßen

TEARLACH RESOURCES LIMITED

/s/ Morgan Lekstrom

Morgan Lekstrom

Chief Executive Officer und Director

Das Unternehmen hat LFG Equities Corp ("LFG") mit der Content-Erstellung und Verteilung an die Social-Media-Kanäle beauftragt. Die Vertragslaufzeit beträgt sechs Monate. Gemäß Vertrag wird das Unternehmen LFG eine Gesamtsumme von 100.000 $ zahlen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung haben Directors von LFG eine Eigenkapitalbeteiligung am Unternehmen.

Über Tearlach

Tearlach, ein aufsteigendes Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, ist an der TSX-V unter dem Symbol TEA gelistet. Tearlach hat einen Kaufvertrag und drei Optionsvereinbarungen für vier Lithiumprojekte im Nordwesten Ontarios unterzeichnet. Das Projekt "Final Frontier Project" umfasst die Lithium-Claimblöcke Margot und Pakwan und liegt neben Frontier Lithiums Electric Avenue, das die Lagerstätten PAK und Spark beherbergt. Das Projekt Wesley grenzt an das Projekt Root Lake von Green Energy Metals, wo derzeit ein 24.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt wird. Auch auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des Lithiumprojekts Wesley liegt, wurden Pegmatit-Dykes gefunden. Schürfungen und Kartierungen haben auch Pegmatit-Gänge auf dem Lithium-Grundstück Ferland 10 km östlich des Seymour Lake-Projekts von Green Technology Metals bestätigt. Tearlach beabsichtigt, die aktuellen Liegenschaften zu erkunden und durch Übernahmen ein Portfolio von Projekten zu entwickeln. Das primäre Ziel von Tearlach ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen zu positionieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen und die dafür getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und durch mehrere bedeutende Risiken gekennzeichnet, die auch durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen nicht ausgeschlossen werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch der von ihr bereitgestellte Regulierungsdienst (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

