Der Leitindex notiert um 09.20 Uhr um 0,49 Prozent tiefer auf 10'804,11 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag im frühen Handel schwächer. Dass sich die Kurse im Verlauf wieder erholen könnten, wollen Händler zwar nicht ausschliessen. Aber die geopolitischen Spannungen und die nach der Lockerung der Pandemiemassnahmen in China wieder stark steigenden Corona-Infektionszahlen stimmten die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Zudem sei das Jahr...

