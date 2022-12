Neben der anhaltenden Baisse kämpft die Krypto-Branche im Jahr 2022 mit einer weiteren Plage von Krypto-Diebstählen. Die Zahl der Diebstähle in der Kryptoindustrie ist sprunghaft angestiegen und hat zu erheblichen Verlusten von Anlegergeldern geführt. Laut den von Finbold vorgelegten Daten stieg die Zahl an Krypto-Diebstählen im Jahr 2022 bis zum 9. Dezember auf 190, was einem Anstieg von 44% gegenüber ...

