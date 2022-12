Jahresrück- und -ausblick: Der Photovoltaik-Zubau in Deutschland ist in diesem Jahr erneut zweistellig prozentual gewachsen. Dennoch gibt es viel zu tun, wie der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar), Carsten Körnig, weiß. Die Jahre 2022 bis 2024 sind aus seiner Sicht die entscheidend, wenn Deutschland seine verschärften Klimaziele erreichen will.pv magazine: Wie bewerten Sie die Entwicklung des deutschen Photovoltaik-Marktes in diesem Jahr? Carsten Körnig: Beinahe zwei Drittel der privaten Immobilienbesitzer und -innen in Deutschland träumen von einem eigenen Photovoltaik-Dach. ...

