SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Wegen der aktuellen Corona-Infektionswelle in China verschärft auch Südkorea seine Kontrolle für Einreisende aus dem Nachbarland. Vom kommenden Montag an müssten sich alle Menschen, die aus China eintreffen, innerhalb eines Tages nach der Einreise einem PCR-Test unterziehen, kündigte die Regierung in Seoul am Freitag an. Zudem müssten ab nächstem Donnerstag alle, die aus China anreisen wollen, einen negativen Corona-Test vorweisen können. Das negative Ergebnis eines PCR-Tests darf demnach nicht älter als 48 Stunden sein, bei einem Antigen-Schnelltest dürfen maximal 24 Stunden vergangen sein. Die Regelung soll zunächst bis Ende Februar gelten.

Es müssten dringend Vorkehrungen getroffen werden, um die Auswirkungen der Lockerung der Corona-Regeln in China einzudämmen, sagte Südkoreas Premierminister Han Duck Soo. Flugzeuge aus China könnten lediglich am westlich von Seoul gelegenen Internationalen Flughafen Incheon ankommen. Südkorea wolle zudem die Ausstellung von Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt für chinesische Staatsangehörige bis Ende Januar einschränken, sagte Han. Ausnahmen sollten unter anderem für Diplomaten gelten.

Südkorea schließt sich mit den Beschränkungen anderen Ländern weltweit an, die wegen der Corona-Situation in China ebenfalls Schutzmaßnahmen beschlossen haben. Japan verlangte ab Freitag von allen Reisenden aus China, sich bei der Einreise auf Corona testen zu lassen. Fällt der Test positiv aus, müssen sich die Betroffenen sieben Tage lang in speziellen Unterkünften in Isolation begeben. Direktflüge aus China werden auf vier japanische Flughäfen einschließlich Narita und Haneda unweit von Tokio beschränkt./dg/DP/jha