DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
UKRAINE 2028 144A US903724AT98 BAW/UFN
UKRAINE 2029 144A US903724AU61 BAW/UFN
UKRAINE 2034 144A US903724BM37 BAW/UFN
UKRAINE 2030 144A US903724BV36 BAW/UFN
UKRAINE 20/35 144A US903724BY74 BAW/UFN
UKRAINE 21/31 144A US90372UAR59 BAW/UFN
UKRAINE 20/32 144A XS2010033186 BAW/UFN
UKRAINE 19/28 144A XS2015265072 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
UKRAINE 2028 144A US903724AT98 BAW/UFN
UKRAINE 2029 144A US903724AU61 BAW/UFN
UKRAINE 2034 144A US903724BM37 BAW/UFN
UKRAINE 2030 144A US903724BV36 BAW/UFN
UKRAINE 20/35 144A US903724BY74 BAW/UFN
UKRAINE 21/31 144A US90372UAR59 BAW/UFN
UKRAINE 20/32 144A XS2010033186 BAW/UFN
UKRAINE 19/28 144A XS2015265072 BAW/UFN
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de