Bei BioNTech geht es zwischen den Jahren regelrecht drunter und drüber und so mancher Aktionär dürfte die Welt nicht mehr so recht verstehen. Denn obwohl BioNTech nun erstmals auch einen Impfstoff nach China liefert, musste die Aktie zuletzt kräftige Rückschläge hinnehmen. Nach Weihnachten verlor die Aktie In New York beinahe 15%. Hintergrund dürften weitere Corona-Lockerungen im Reich der Mitte sein, womit die Pandemie mehr und mehr ihren Schrecken verliert. Dabei hat doch BioNTech diese Zeichen natürlich längst erkannt und setzt schon heute mit vollem Einsatz auf die Krebstherapie. Dabei machen die Mainzer große Fortschritte…

Denn BioNTech verstärkt sein Engagement im asiatischen Raum. Die Mainzer wollen die Krebsimmuntherapie mit weiteren klinischen Prüfzentren vorantreiben. Dabei stehen zunächst Hals- und Kopfkrebstherapien im Vordergrund. Bei BioNTech ist man guter Dinge, dass hier in Kürze der Durchbruch gelingen könnte. Finanziert wird das ganze von neuen Corona-Impfstoffen…

So haben BioNTech und Pfizer kürzlich mitgeteilt, dass der neu entwickelte Impfstoff gegen Corona und die Grippeviren in das beschleunigte Zulassungsverfahren aufgenommen wird. ...

