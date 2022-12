"Franken-, Euro- und Dollar-Anleihen haben noch nie so viel verloren wie 2022. Jetzt suchen Märkte neue Trends."Franken-, Euro- und Dollar-Anleihen haben noch nie so viel verloren wie 2022. Jetzt suchen Märkte neue Trends. von Bernd Hartmann, Head of CIO Office (Chief Strategist), VP Bank Der starke Inflationsanstieg und das Ende der expansiven Geldpolitik lösten an den Anleihenmärkten ein noch nie da gewesenes Kursbeben aus. In der Schweiz und in den USA - für diese Länder liegt eine fast 100jährige...

