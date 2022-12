Am letzten Handelstages des Jahres wird mit wenig Bewegung gerechnet, da der Handel ohnehin nur eingeschränkt stattfindet. Bei der Paypal-Aktie kam es am gestrigen Donnerstag aber überraschend zu einer ersten Gegenbewegung. Von einem Bereifungsschlag ist allerdings noch nicht zu sprechen. Diese Marken sind jetzt wichtig.Nach dem gescheiterten Angriff auf die 200-Tage-Linie am 15. November bei 92,62 Dollar rauschte die Paypal-Aktie kontinuierlich in die Tiefe. Auch das Mehrmonatstief bei 71,17 Dollar ...

