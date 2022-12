In den vergangenen 14 Tagen ging es für die BYD-Aktie an der Börse mehr oder weniger konstant nach unten. Mittlerweile ist nun auch der Grund für diese Talfahrt bekannt geworden. Denn eigentlich konnte das Unternehmen in letzter Zeit beinahe ausschließlich positive News vermelden. Zuletzt wurde beispielsweise der Bau einer weiteren Fabrik für Batteriesysteme für die Ausweitung der Produktionskapazitäten bekannt, um dem wachsenden Markt Rechnung zu tragen. Zudem kündigte das Unternehmen für den 5. Januar die Produktvorstellung des neuen Premiummodells Yangwang an. Doch beherrschendes Thema bleibt Corona:

Anfang Dezember hat die chinesische Regierung dem Druck der Öffentlichkeit nachgegeben und die Corona-Restriktionen deutlich gelockert. Seitdem sind die Fallzahlen im Reich der Mitte regelrecht explodiert. BYD-Vizepräsident Lian Yu-Bo erklärte nun, dass darunter auch die Produktion von BYD deutlich leidet. Rund ein Viertel der Belegschaft ...

