Bergamo und Brescia, Italien (ots/PRNewswire) -Die beiden bedeutenden italienischen Städte werden einer internationalen Öffentlichkeit neue und alte Attraktionen präsentieren: Orte der Geschichte, Kunst und Kultur, die 2023 eine Reihe von unvergesslichen Veranstaltungen ausrichten werden.Die Italienische Kulturhauptstadt 2023 ist eine Gelegenheit für die zwei größten norditalienischen Städte im Mittelpunkt des Projekts, Bergamo und Brescia, der ganzen Welt ein Gebiet von überraschender Schönheit zu präsentieren, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Plätze, Straßen, Museen und Theater werden zur Kulisse für Veranstaltungen und spektakuläre Aufführungen: große Festivals - darunter das Internationale Piano-Festival, das Donizetti-Festival, das Wissenschaftsfestival, die City of Jazz, die Festa dell'Opera - zusammen mit spannenden Theateraufführungen und umfangreichen Ausstellungen in Galerien und Museen, um nur einige zu nennen."Verlassen Sie die Bubble! Entdecken Sie eine Stadt, die Sie nicht erwartet haben", ist das Konzept der Kommunikationskampagne für die Kulturhauptstadt 2023, die die Öffentlichkeit dazu einlädt, die "verborgenen Schätze" von Bergamo und Brescia zu erkunden und sich überraschen zu lassen, wie die beiden Städte nach der schwierigen Pandemiezeit wieder zum Leben erwecken. Dieses außergewöhnliche Projekt wird von führenden italienischen Unternehmen unterstützt: Intesa Sanpaolo und A2A als Hauptpartner, Brembo als Systempartner und SACBO als Gebietspartner. Das Ministerium für Kultur und die Fondazione Cariplo sind institutionelle Partner.Dieses beispiellose Ereignis, das Schönheit, Kunst und Kultur zusammenbringt, umfasst ein Gebiet, das UNESCO-Weltkulturerbestätten zu bieten hat: die venezianischen Mauern von Bergamo, eine spektakuläre und ikonische Bauanlage von mehr als sechs Kilometern Länge, die seit mehr als vier Jahrhunderten die Oberstadt umringt, und "Brixia - der archäologische Park des römischen Brescia", das größte römische Ausgrabungsgebiet in Norditalien, das zusammen mit dem Klosterkomplex San Salvatore - Sant Giulia Teil der Reihe von UNESCO-Stätten der Langobarden in Italien istDie führenden Museen und Galerien der Städte, wie die Accademia Carrara von Bergamo und der Palazzo Martinengo in Brescia, werden Ausstellungen und Veranstaltungen präsentieren, die einigen der großen Künstler des Territoriums gewidmet sind, darunter Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti und Cecco del Caravaggio.Zu den hervorragenden Kulturstätten gehören auch Theater, wie das Teatro Donizetti, wo die Fondazione Teatro Donizetti das gleichnamige Opernfestival veranstaltet; das Teatro Grande von Brescia, mit seiner 300-jährigen Geschichte, wo die Festa dell'Opera stattfinden wird; und zwei Stadttheater, das Teatro Sociale in Bergamo, ein architektonisches Juwel aus dem 19. Jahrhundert, verborgen in der wunderschönen Oberstadt Bergamos, und das Teatro Sociale von Brescia, die beide zu den wichtigsten Kultur- und Unterhaltungszentren der Städte gehören.Ab Sommer 2023 werden die beiden Städte durch zwei neue nachhaltige Touren miteinander verbunden sein, mit denen kulturelle und künstlerische Stätten entdeckt werden können: die Ciclovia, eine 76 Kilometer lange Radstrecke, und der Cammino, ein 120 Kilometer langer Fußweg. Ciclovia und Cammino werden die beiden Städte verbinden und neue Erlebnisse mit einem Schwerpunkt auf Landschaft, Kunst und Geschichte bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1975369/ICC2023_Cappella_Colleoni.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1975370/ICC2023_Brescia_Capitolium.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1913299/BGBS_2023_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-verborgenen-schatze-von-bergamo-und-brescia-werden-im-jahr-der-italienischen-kulturhauptstadt-2023-enthullt--301711383.htmlPressekontakt:Chiara Calderoni,+39 342 922 9541,ccalderoni@webershandwickitalia.itOriginal-Content von: Italian Capital of Culture 2023, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165682/5405541