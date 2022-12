Das Währungspaar EUR/USD verläuft weiterhin seitwärts über dem 10er-EMA im Tageschart und zeigt damit kurzfristig weitere Stärke. Aktuell notiert das Währungspaar im Bereich von 1,066 USD direkt am Widerstand, konnte im heutigen Handel aber bereits bis 1,069 USD hochziehen. Mit dem heutigen Tageshoch deutet der DAX ebenfalls weitere Stärke an. An der Lage hat sich durch die weitgehende Seitwärtsphase aber nichts geändert. Ein weiteres Long-Signal ...

