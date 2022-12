Die Bank of Japan (BoJ) gab am Freitag bekannt, dass sie am dritten Tag der letzten Handelswoche des Jahres 2022 außerplanmäßige Anleihekäufe durchgeführt hat. Die wichtigsten Details (über Bloomberg) "Die BoJ bot an, unbegrenzt viele zweijährige Anleihen zu einer Rendite von 0,04% und fünfjährige Anleihen zu 0,24% zu kaufen." "Sie bot außerdem an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...