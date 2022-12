Nachhaltige Energieerzeugung ist und bleibt ein Mega-Trendthema. Die Branche konnte dieses Jahr einen starken Wertzuwachs verzeichnen. So kletterten auch die Aktien von First Solar um knapp 70 Prozent. Doch jüngst korrigierte der Titel leicht. So sind nun die Aussichten und so können Trader künftig profitieren.Zwischen Februar und Juli hat die Aktie von First Solar im Bereich um 60 Dollar einen stabilen Boden ausgebildet. Von dort aus ist ihr schließlich der Rebound geglückt. Prompt sprang sie über ...

