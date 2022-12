DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Deutschland finden findet wegen Silvester nur ein verkürzter Handel bis 14:00 Uhr statt, in Wien bis 14.15 und in Großbritannien bis 13.30 Uhr. In Südkorea bleibt die Börse geschlossen.

MONTAG: In Australien, China, Großbritannien, Hongkong, Japan, Schweiz und USA bleiben die Börsen geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:07)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.856,00 -0,4% -18,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.974,75 -0,5% -32,6% Euro-Stoxx-50 3.817,58 -0,8% -11,2% Stoxx-50 3.675,04 -0,7% -3,8% DAX 13.956,53 -0,8% -12,1% FTSE 7.475,95 -0,5% +1,7% CAC 6.527,50 -0,7% -8,7% Nikkei-225 26.094,50 +0,0% -9,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,52 -0,47

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,44 78,40 +0,1% +0,04 +14,1% Brent/ICE 83,61 83,46 +0,2% +0,15 +16,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 75,79 85,67 -11,5% -9,88 +31,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,99 1.810,50 +0,5% +8,49 -0,6% Silber (Spot) 23,95 23,98 -0,1% -0,03 +2,7% Platin (Spot) 1.066,15 1.056,85 +0,9% +9,30 +9,9% Kupfer-Future 3,85 3,82 +0,6% +0,02 -12,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Auf eine leichte Abwärtstendenz deuten die US-Aktien-Futures für den Start an der Wall Street hin. Die etwas überraschenden kräftigen Gewinn vom Vortag würden damit leicht konsolidiert. Frische Impulse sind nicht in Sicht, kurz nach Handelsbeginn wird der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago veröffentlicht, der sich im Dezember von 37,2 auf 39,0 verbessert haben soll, folgt man der Prognose. Die kräftige Aufwärtsbewegung am Vortag erklärten Händler zum einen als technische Gegenbewegung auf die zuletzt deutlichen Verluste, aber auch im Rückblick auf ein Börsenjahr, das beispielsweise dem S&P-500-Index ein Minus von 19 Prozent bescherte. Zum anderen wurde auf die umfangreichen Lockerungen der chinesischen Null-Covid-Politik verwiesen, die der Weltwirtschaft einen positiven Impuls verleihen könnte, auch wenn dies mit anderen Unwägbarkeiten verbunden sei. Merck könnten davon profitieren, dass der US-Pharmakonzern von der chinesischen Gesundheitsbehörde die Notzulassung für ein Covid-19-Medikament erhalten hat. Ein Präparat des Rivalen Pfizer ist allerdings bereits zugelassen. Merck zeigen sich vorbörslich zunächst gut behauptet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR +

US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 39,0 zuvor: 37,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Die Gewinne vom Vortag werden wieder abgegeben. Handelbare Nachrichten gibt es praktisch nicht. Der DAX hat seit Jahresbeginn fast 12 Prozent verloren, obgleich er sich von Tief bei 11.863 Punkten am 28. September wieder massiv erholt hat. Der Euro-Stoxx-50 hat auf Jahressicht mit 10 Prozent etwas weniger verloren, was vor allem auf die in ihm enthaltenen Aktien aus dem Energiesektor zurückzuführen ist. Noch mehr gilt das für den Stoxx-50-Index, der entsprechend auch nur rund 3 Prozent verloren hat. Dazu passend zeichnet sich für den britischen Leitindex FTSE-100 (-0,4%) auf das Jahr gesehen eine Nullnummer ab. Marktstrategin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote nennt dafür zwei. Zum einen hätten britische Unternehmen von der Abschwächung des Pfund profitiert, denn britische Großunternehmen erwirtschafteten den größten Teil ihrer Einnahmen in US-Dollar. Der wichtigere Grund sei aber, dass Unternehmen aus den Sektoren Energie- und Bergbau in dem Index stark vertreten seien. Und hier hätten unter den Schwergewichten BP und Shell im Jahresvergleich um jeweils mehr als 40 Prozent zugelegt.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:22 Do, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0677 +0,1% 1,0642 1,0661 -6,1% EUR/JPY 140,66 -0,8% 141,12 142,12 +7,5% EUR/CHF 0,9850 +0,1% 0,9834 1,0824 -5,1% EUR/GBP 0,8868 +0,3% 0,8838 0,8841 +5,5% USD/JPY 131,72 -1,0% 132,51 133,33 +14,4% GBP/USD 1,2041 -0,1% 1,2038 1,2059 -11,0% USD/CNH (Offshore) 6,9107 -0,9% 6,9642 6,9799 +8,8% Bitcoin BTC/USD 16.489,25 -0,7% 16.545,14 16.629,12 -64,3%

Der Euro legt mit 1,0689 Dollar noch etwas weiter zu nach den Gewinnen vom Vortag. Er bekommt Unterstützung von steigenden Anleiherenditen, die deutsche Zehnjahresrendite legt um rund 8 Basispunkte auf 2,52 Prozent zu und damit den höchsten Stand des Jahres, an dessen Anfang sie noch bei -0,12 Prozent gelegen hatte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas fester - Rückenwind kam von der Wall Street, wo die Kurse am Donnerstag in einer Erholungsbewegung kräftig zugelegt hatten. Der japanische Nikkei-225-Index beendete 2022 mit einer Jahresbilanz von minus 9,4 Prozent. Für den Composite-Index in Schanghai stand unter dem Strich sogar ein Minus von rund 15 Prozent, wobei hier zusätzlich die strengen pandemiebedingten Einschränkungen in China belasteten. Dass das chinesische Finanzministerium am Donnerstag höhere Investitionen in den technischen Fortschritt angekündigt hatte, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln, verpuffte am letzten Handelstag des Jahres weitgehend. Das Jahresminus von 14 Prozent des HSI in Hongkong ging vor allem auf das Konto des Immobiliensektors (-44%) und der Technologiewerte (-26%). Sydney (+0,3%) hielt sich mit einem Jahresminus von 5,5 Prozent noch vergleichsweise gut. Die südkoreanische Börse war wegen eines Feiertags zum Jahreswechsel schon geschlossen. Hier summierten sich die Jahresverluste auf über 25 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten auch zum Jahresultimo auf der Stelle, zumal die meisten Marktteilnehmer ihre Bücher schon geschlossen haben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ENERGIEKONTOR

hat einen Windpark im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen an den dänischen Investor Difko verkauft. Finanzielle Details des Verkaufs nannten die Unternehmen nicht.

MERCK & CO

hat von der chinesischen Gesundheitsbehörde die Notzulassung für das Covid-19-Medikament Molnupiravir erhalten. China hat bereits das Virostatikum Paxlovid des Merck-Rivalen Pfizer zugelassen, das Berichten zufolge knapp ist.

