Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) und McDonald's. Hätte ich Geld darauf wetten müssen, wie die Schlagzeilen zum Jahresende ausfallen, so hätte ich gesagt: Klar negativ! Es schien über die meiste Zeit so, als wäre der McPlant ein Flop und die strategische Partnerschaft am Ende angelangt. Nach der Testphase also das große Nix. Allerdings gibt es sie noch, die guten Neuigkeiten zum Jahresende. Und erneut der Hinweis: Hätte ich Geld wetten müssen, so hätte ich das wohl verloren. Sehen wir uns auch das einmal ...

