An den Börsen ging es in diesem Jahr hauptsächlich bergab. Nachdem die Unternehmensbewertungen in den letzten Jahren kräftig in die Höhe geschossen sind, finden sich inzwischen dank der purzelnden Aktienkurse aber endlich wieder Schnäppchen. Als langfristig orientierter Anleger kann man die trübe Stimmung nutzen und sich die Aktien hochqualitativer Unternehmen günstig ins Depot legen. Aber die niedrigen Kurse haben auch noch einen weiteren Vorteil: Jetzt kann man an der Börse so hohe Dividendenrenditen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...