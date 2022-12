DJ WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. Januar (1. KW)

=== M O N T A G, 2. Januar 2023 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Dezember 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungspressekonferenz, Berlin *** - DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit Dezember - Märkte/Börsenfeiertag Australien, Schweiz, Hongkong, China, Großbritannien, Japan, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq D I E N S T A G, 3. Januar 2023 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Dezember *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Dezember *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Dezember *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Dezember 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember - US/General Electric Co, Abspaltung der Gesundheits- und Medizintechniksparte GE Healthcare Technologies - Märkte/Börsenfeiertag Japan M I T T W O C H, 4. Januar 2023 *** 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 4Q *** 08:00 DE/DE Import-/Exportpreise November *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Dezember *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage September 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Deutscher Städte- und Gemeindebund, Pk zu Rückblick 2022/ Ausblick 2023, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 2,2-prozentigen Bundesschatzanweisung über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 12.12.2024 12:30 DE/Bundesregierung, Regierungspressekonferenz, Berlin *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht Dezember zu APP-Kaufprogramm *** - DE/Pkw-Neuzulassungen, Dezember D O N N E R S T A G, 5. Januar 2023 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Dezember *** 08:00 DE/Handelsbilanz November 10:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), PK zu "Wie weiter im neuen Jahr? IMK analysiert wirtschaftspolitische Herausforderungen 2023" *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 11:00 EU/Erzeugerpreise November *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 1Q *** 21:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, PG zur Elektrostrategie - Märkte/verkürzter Börsenhandel Schweden (bis 13:00 MEZ) F R E I T A G , 6. Januar 2023 *** 08:00 DE/Auftragseingang November *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November *** 08:45 FR/Privater Verbrauch November *** 09:00 CH/Währungsreserven Dezember 09:30 DE/Deutsche Bahn, Virtuelles Pressegespräch DB-Personalvorstand Martin Seiler und Kerstin Wagner, Leiterin DB-Personalgewinnung zum Thema "DB stellt auch 2023 massiv Personal ein", Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungspressekonferenz, Berlin - DE/Beginn der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post AG - Märkte/Börsenfeiertag Österreich, Schweden, Finnland S O N N T A G, 8. Januar 2023 - DE/SPD-Präsidium und -Parteivorstand, Jahresauftakt-Klausur (bis 9.1.) in Berlin ==

