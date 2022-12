DJ JAHRESABSCHLUSSTABELLE 2022/DAX

Aktie Schluss +/- % Jahres- Jahres- Schluss 2022 inkl.Divid. hoch tief 2021 ADIDAS AG NA O.N. 127,46 -48,7 263,75 93,40 253,20 AIRBUS SE 111,38 1,1 121,06 86,53 111,72 ALLIANZ SE NA O.N. 200,90 1,9 232,50 156,22 207,65 BASF SE NA O.N. 46,39 -19,5 69,15 37,90 61,78 BAYER AG NA O.N. 48,33 6,2 67,99 46,70 47,00 BEIERSDORF AG O.N. 107,20 19,5 108,85 79,00 90,38 BAY.MOTOREN WERKE AG ST 83,38 1,4 100,42 67,58 88,49 BRENNTAG SE NA O.N. 59,72 -23,4 81,76 53,58 79,58 CONTINENTAL AG O.N. 55,98 -37,8 99,80 44,31 93,11 COVESTRO AG O.N. 36,55 -27,2 58,00 27,69 54,20 DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 1) 28,95 -10,4 35,76 20,29 32,29 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 10,59 -1,8 14,64 7,25 11,02 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 161,40 11,9 180,00 135,80 147,10 DEUTSCHE POST AG NA O.N. 35,18 -34,8 57,79 29,68 56,54 DT.TELEKOM AG NA 18,64 18,7 19,86 14,47 16,30 DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOI 2) 94,75 14,8 112,15 81,00 82,50 3) E.ON SE NA O.N. 9,33 -19,5 12,54 7,28 12,19 FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 30,57 -45,2 63,66 25,95 57,14 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 26,25 -23,8 38,11 19,69 35,40 HANNOVER RUECK SE NA O.N. 1) 185,50 15,5 188,50 131,35 167,15 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 53,28 -6,2 68,08 38,73 59,52 HENKEL AG+CO.KGAA VZO 65,02 -5,7 83,40 56,56 71,14 INFINEON TECH.AG NA O.N. 28,43 -29,7 41,42 20,68 40,76 LINDE PLC EO 0,001 305,45 -0,2 334,70 244,00 306,00 MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 61,40 -1,8 77,90 50,19 67,59 MERCK KGAA O.N. 180,90 -19,5 228,60 153,10 227,00 MTU AERO ENGINES NA O.N. 202,20 14,0 221,10 149,20 179,40 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 304,00 22,3 310,20 205,15 260,50 PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 51,24 -36,5 97,66 49,79 83,44 QIAGEN NV EO -,01 47,01 -4,0 49,37 37,95 48,99 RWE AG INH O.N. 41,59 19,1 43,97 32,52 35,72 SAP SE O.N. 96,39 -20,7 125,40 79,58 124,90 SARTORIUS AG VZO O.N. 369,40 -37,7 605,20 293,30 595,20 SIEMENS AG NA O.N. 129,64 -12,7 157,96 93,67 152,68 SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 4) 17,58 -21,5 23,99 10,25 22,49 SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 46,73 -27,9 67,32 40,32 65,82 SYMRISE AG INH. O.N. 101,65 -21,3 131,85 91,94 130,30 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 116,42 -19,6 195,14 112,84 177,48 VONOVIA SE NA O.N. 22,02 -52,5 51,30 18,59 48,50 ZALANDO SE 33,11 -53,5 73,74 19,18 71,14 DAX PERFORMANCE-INDEX 13.923,59 -12,4 16.285,35 11.862,84 15.884,86

1) Seit 21. März im DAX

2) Seit 19. Dezember im DAX

3) Börsengang am 29. September zu 82,50 Euro

4) Am 21. März aus dem DAX abgestiegen und am 19. September wieder aufgestiegen

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2022 09:26 ET (14:26 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.