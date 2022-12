Der ATX beendet das Jahr 2022 mit einem ytd-Minus von -18,76 Prozent bei 3.126,39 Punkten. Der ATX TR (Total Return) mit einem ytd-Minus von -15,67 Prozent bei 6.597,09 Punkten. Der ATX Prime mit einem ytd-Minus von -18,82 Prozent bei 1.565,83 Punkten. Am letzten Handelstag des Jahres ging der ATX mit einem Mimus von -0,33 Prozent aus der Handelssitzung. Nur vier ATX-Titel sind in 2022 ytd im Plus: 1. SBO ( 88,69%)2. DO&CO ( 19,70%)3. Andritz ( 19,55%)4. Strabag ( 6,68%) alle anderen im Minus:5. OMV ( -2,40%)6. Bawag ( -9,45%)7. VIG ( -10,04%)8. Uniqa ( -13,88%)9. Mayr-Melnhof ( -14,38%)10. CA Immo ( -17,42%)11. Verbund ( -19,46%)12. Österreichische Post ( -21,69%)13. voestalpine ( -22,06%)14. AT&S ( -26,10%)15. Erste Group ( -27,57%)16. Wienerberger ( -30,74%)17. EVN ...

