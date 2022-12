Das Krisen-Jahr 2022 ist vorbei - zumindest an der Börse. Am letzten Handelstag des Jahres war bereits um 14 Uhr Schluss. Der Dax zeigte nochmals abwärts. Zum Xetra-Ende stand ein Minus von einem Prozent zu Buche. Auf Jahressicht waren es 12,3 Prozent Miese. Damit hat sich der deutsche Leitindex jedoch besser gehalten als etwa der S&P 500. Das deutsche Börsenbarometer Dax ging am Freitag bei sehr dünnen Handelsumsätzen mit einem Abschlag von 1,05 ...

